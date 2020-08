Belmonte, o melhor município para arrendar casa

Uma família mediana do município de Belmonte consegue arrendar uma casa de quase 150 metros quadrados, uma área cinco vezes superior àquela que uma família mediana de Lisboa pode alugar.

Esta é uma das conclusões divulgadas pelo semanário “Expresso” no sábado e que resultam do cruzamento dos dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao valor mediano das rendas nos novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares por metro quadrado de 2019 e ao valor mediano do rendimento bruto declarado e reduzido do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) liquidado por agregado fiscal de 2018. «Há um grande contraste entre a dimensão das casas que as famílias conseguem arrendar na capital portuguesa e em Belmonte, que tem as rendas mais baixas, enquanto na capital a família lisboeta, ainda ganhando 30 por cento mais que a família beirã, tem que pagar seis vezes mais para cada metro quadrado», assinala o semanário. De acordo com o jornal, Belmonte é mesmo o município português onde se pratica o valor mediano mais baixo no que toca a novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares por metro quadrado. Da lista dos concelhos onde se conseguem arrendar casas mais espaçosas do que em Lisboa constam também Vila Nova de Foz Côa (11ª) e a Guarda (17ª), com 117 e 113 metros quadrados, respetivamente.