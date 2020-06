Xadrez: Guardenses com boas prestações no Nacional Escolar online

A Federação surpreendeu tudo e todos ao organizar o primeiro Campeonato Nacional de Xadrez Escolar Online apesar da Covid-19 ter suspenso as provas presenciais.

O Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, competiu em infantis A com nove alunos do 4º ano, oito dos quais da EB Carolina Beatriz Ângelo e um da EB1 da Estação. Neste escalão participaram 125 alunos de todo o país, mas a participação de alguns guardenses foi interrompida pela trovoada que caiu na região. Apesar desse contratempo, João Dinis foi 30º, com 4,5 pontos, Afonso Costa terminou na 38ª posição e Dinis Calado na 50ª. A Secundária da Sé também participou com oito alunos (um em infantis B, dois nos iniciados e cinco nos juvenis), tendo David Carriço obtido o melhor resultado com o 19º lugar, com 5 pontos. Já Mariana Nunes foi 39ª em 115 participantes. Nos torneios distritais tinham participado a Escola da Cerdeira, a Secundária Afonso de Albuquerque e os Agrupamentos de Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo e da Sé, que pela primeira vez participou com alunos do primeiro ciclo do ensino básico.