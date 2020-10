Volta a Portugal já partiu da Guarda

Já está em marcha a quarta etapa da Volta a Portugal, que hoje parte da Guarda rumo à Torre, na Serra da Estrela. Os ciclistas têm pela frente uma tirada exigente – a quarta da prova –, que vai provar que a distância não é tudo. O que fará a diferença é a resistência e frescura física dos atletas para chegar ao ponto mais alto de Portugal Continental, que vai coincidir com um prémio de montanha de categoria especial – a única desta edição. O pelotão vai subir à Serra da Estrela pela vertente que muitos consideram a mais exigente, pois são 20,2 quilómetros desde a Covilhã, com passagem pelas Penhas da Saúde. A escalada de segunda categoria nas Penhas Douradas (Manteigas) e a subida de terceira categoria em Sarzedo (Covilhã) completam a ementa montanhosa do dia que promete fazer estragos na classificação geral.

Ontem o guardense David Rodrigues cortou a meta no 36º lugar, integrado num grupo de 41 corredores, a 15 segundos do vencedor da jornada, o espanhol Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros). A terceira etapa terminou em Viseu após 171,9 quilómetros desde Felgueiras. O ciclista da Rádio Popular-Boavista é agora 17º da geral liderada por Amaro Antunes (W52-FC Porto). Amanhã

A edição de 2020 da Volta começou em Fafe, no domingo, e termina em Lisboa após 1.183,9 quilómetros, distribuídos por um prólogo e oito etapas. Em termos de classificação, o destaque vai para o guardense David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista), que procura melhorar o 13º lugar obtido em 2019 e tem este ano uma prova à medida das suas qualidades de trepador.