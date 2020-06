Volta a Portugal adiada

A Volta a Portugal em bicicleta foi adiada e a prova já não se realiza nos meses de julho e agosto, podendo, no entanto, ainda ser realizada este ano se todas as entidades envolvidas assim o entenderem.

Recorde-se que as Câmaras de Viana do Castelo e Viseu recusaram receber a corrida, mesmo depois do governo e da Direção-Geral da Saúde terem dado luz ver à sua realização. A autarquia da Guarda assumiu esta semana que mantinha a etapa que devia partir da cidade, a 3 de agosto, mas Carlos Chaves Monteiro, edil guardense, ressalvou que «se não estiverem garantidas todas as condições cancelaremos a passagem da prova pela Guarda».

A organização, a cargo da Podium, vai emitir esta tarde um comunicado.