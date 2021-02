Vila Cortês somou a 11ª derrota consecutiva

O Vila Cortês do Mondego continua sem ganhar no Campeonato de Portugal e no domingo registou a 11ª derrota consecutiva, por 3-0, na receção ao S. João de Ver.

Os locais entraram bem na partida relativa à 14ª jornada da série, mas a sua confiança e estratégia foi-se abaixo em dois minutos. Aos 19’, os visitantes abriram o ativo e aos 21’ foi João Oliveira quem marcou na própria baliza. Em desvantagem, a formação do concelho da Guarda não baixou os braços, só que nunca conseguiu criar verdadeiras jogadas de perigo para a baliza adversária. Pelo seu lado, o S. João de Ver, quarto classificado da série D a quatro pontos do líder Canelas, foi controlado o jogo e só estabeleceu o resultado final aos 83’. De realçar que o jogo não teve qualquer cartão amarelo ou vermelho.

Mais volumosa (6-0) foi a derrota da passada quarta-feira na receção ao Anadia, num jogo em atraso da 9ª jornada. Os guardenses viveram um autêntico pesadelo na primeira parte e já perdiam 3-0 aos 11’, tendo ido para intervalo com o resultado em 5-0 no marcador. A equipa recompôs-se na segunda parte, período em que os visitantes também se resguardaram mais e acabaram por marcar o sexto golo aos 70’. O Vila Cortês é último classificado com 3 pontos, mas tem dois jogos em atraso. Os comandados de Rui Nascimento não marcam desde a 7ª jornada e já sofreram 47 golos. O próximo jogo é no domingo, em Aveiro, com o histórico Beira-Mar, e vai ter transmissão direta no Canal 11.