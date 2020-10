O Vila Cortês do Mondego-Guarda não teve argumentos para contrariar a AD Sanjoanense, que este domingo recebeu e venceu a formação da Guarda por 5-0.

A partida da segunda jornada da série D do Campeonato de Portugal começou mal para os guardenses, que sofreram o primeiro golo no primeiro minuto. Os visitantes conseguiram controlar os ímpetos dos locais até ao intervalo, mas tudo mudou no segundo tempo, período em que o Vila Cortês sofreu mais quatro golos.