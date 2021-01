Vila Cortês deixa escapar empate em Águeda

Após várias goleadas na fase inicial do Campeonato de Portugal, o Vila Cortês do Mondego parece ter encarrilhado e é agora uma equipa que luta taco-a-taco pelos pontos em jogo.

Foi assim no encontro com o líder Canelas, há quinze dias, e voltou a ser no último domingo em Águeda, onde o Recreio teve que suar para levar de vencida a formação do concelho da Guarda em jogo da 12ª jornada. É certo que os guardenses regressaram a casa com duas derrotas, mas em ambos os casos pela margem mínima e deixando uma boa imagem nestas deslocações. Em Águeda, na primeira partida da segunda volta, o Vila Cortês deu boa conta de si durante grande parte do encontro e podia ter voltado a pontuar – o que não acontece desde a primeira jornada, quando venceu o Recreio –, mas os locais conseguiram marcar aos 83’, numa altura de pressão intensa sobre a defesa visitante, e estragaram os planos dos comandados de Rui Nascimento.

Esta foi a sétima derrota consecutiva dos guardenses, que permanecem no último lugar da série D, com 3 pontos e três jogos em atraso. O encontro com o Lusitano de Vildemoinhos, relativo à 8ª jornada e que esteve agendado para o passado dia 13, foi novamente adiado devido a casos de Covid no plantel da formação do concelho de Viseu. Será disputado a 10 de fevereiro, realizado-se quatro dias depois a partida com o Castro Daire, da 5ª jornada. Já a 14 de março terá lugar o Anadia-Vila Cortês da 9ª jornada.