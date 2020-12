Vila Cortês com um caso de Covid-19 e dois jogos em atraso

Não está fácil a vida do Vila Cortês do Mondego no Campeonato de Portugal. Às derrotas juntam-se agora os jogos adiados, com a equipa do concelho da Guarda a contar menos duas partidas que os principais adversários.

O encontro em atraso da quinta jornada da série D, entre o Castro Daire e o Vila Cortês do Mondego, estava agendado para o passado domingo, mas foi adiado para 14 de fevereiro devido a um caso de Covid-19 no plantel do clube guardense. As respetivas medidas de segurança determinadas pela Direção-Geral da Saúde já foram tomadas. Os comandados de Rui Nascimento viram também ser adiada para 13 de janeiro a partida com o Lusitano de Vildemoinhos, da oitava jornada.