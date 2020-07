Ultramaratona: Equipa do Colmeal da Torre vence PT281

A equipa do CCDR Colmeal da Torre (Belmonte) venceu, em termos coletivos, a Ultramaratona PT281, que decorreu de quinta-feira a domingo de semana entre Belmonte e Proença-a-Nova, num total de 281 quilómetros.

O quarteto formado por Filipe Guerra, Hugo Antunes, Pedro Amaro e Bruno Silva terminou em 33h14m e estabeleceu um novo recorde da prova. Individualmente, o grande vencedor foi Vítor Rodrigues, seguido de Rui Luz e Patrycja Berexnowska, que venceu entre as senhoras. Entre os 72 atletas que partiram de Belmonte realce para Amaro Teixeira (Penta Clube da Covilhã), que concluiu a distância no top 20 com o tempo de 59h58m. Em destaque estiveram também os estreantes Pedro Santos e Hélio Correia, ambos do Colmeal da Torre, que foram 21º e 22º, respetivamente, com o tempo de 61h58m. Marcada pelo calor intenso, a Ultramaratona PT281 foi a primeira prova oficial após a pandemia e levou os atletas a percorrer estradões e asfalto pelos concelhos de Penamacor, Monsanto, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. A competição é considerada uma das mais longas e difíceis da Europa e do mundo, sendo comparada à mítica Badwater – corrida na zona do Vale da Morte, na Califórnia.