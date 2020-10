O Sp. Covilhã derrotou este sábado o FC Porto B por 3-0 e confirmou o bom momento de forma da equipa sob os comandos de Nuno Capucho.

Em jogo da oitava jornada da IIª Liga, disputado no Santos Pinto, os golos dos serranos foram marcados pelo “capitão” Gilberto aos 25′, Gleison aos 42′ e novamente por Gilberto, já em tempo de compensação no final do primeiro tempo. O Covilhã ampliou a contagem aos 93′ por Joel Vital, numa partida em que a superioridade da formação beirã foi notória.