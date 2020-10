O Sp. Covilhã continua em recuperação e este domingo foi ganhar 2-1 ao terreno da Oliveirense em jogo da sétima jornada da IIª Liga.

Os locais abriram o marcador aos 12′, por Jorge Teixeira, mas sete minutos depois Gilberto fez o golo do empate. A vitória dos covilhanenses ficou selada aos 65′, por Enoh. Com este resultado, o Covilhã ascendeu ao 11º lugar da classificação, com 8 pontos, em igualdade pontual com a Oliveirense e o Vizela.