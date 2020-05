Sp. Covilhã vai receber 180 mil euros da Liga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai atribuir um apoio individual de 180 mil euros a 14 clubes da IIª Liga, que foi concluída precocemente devido à Covid-19. O Sp. Covilhã é um dos beneficiários.

Este montante resulta da criação de um fundo de apoio no valor de 1,52 milhões de euros, que se junta ao milhão disponibilizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), referente ao fundo que incentiva os clubes na melhoria das condições dos estádios, mas que, excecionalmente, pode ser usado para outros fins. A verba a atribuir pela Liga surge da cedência da taxa de televisão paga pelos clubes da Iª Liga (550 mil euros), dos custos com os 90 jogos da IIª Liga que não se realizarão (500 mil euros) e da ativação dos fundos de infraestruturas de 2018/19 e 2019/20 (470 mil euros). O total de 1,52 milhões de euros vai ser atribuído, «de forma equitativa, no valor de 180 mil euros» para cada uma das 14 equipas da IIª Liga, ficando de fora as formações B e os clubes promovidos ao primeiro escalão.