O jogo entre o Sp. Covilhã e o Mafra, relativo à 13ª jornada da IIª Liga, foi adiado para sexta-feira (11 horas) devido à persistência do nevoeiro cerrado no Estádio Santos Pinto, situado na zona alta da cidade, anunciou o emblema serrano.

A partida, em atraso desde 28 de dezembro, estava marcada para a manhã desta quinta-feira, mas a reduzida visibilidade no relvado obrigou a Liga de Clubes a adiar o jogo para as 16 horas, de acordo com o entendimento das duas equipas.