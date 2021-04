Sp. Covilhã empata com Académica

O Sp. Covilhã empatou 1-1 na receção à Académica de Coimbra em jogo da 27ª jornada da IIª Liga, disputado na passada sexta-feira. Os serranos permanecem no 11º lugar com 31 pontos, sete acima da zona de despromoção.

A primeira parte do encontro foi equilibrada e disputada, com algumas jogadas de interesse para os dois lados. Os visitantes, que são candidatos à subida à Iª Liga, surgiram mais agressivos e dominaram neste período, mas os locais cerraram fileiras e cederam pouco espaço, pelo que as ocasiões de golo escassearam. Além disso, nenhuma das equipas conseguiu rematar enquadrado com baliza. As exceções foram protagonizadas por Filipe Cardoso, o primeiro a tentar a sorte, mas a bola saiu muito por cima da baliza. Na área serrana, na sequência de um livre, Jean Felipe impediu o cabeceamento de Dias. Mais tarde, a “briosa” podia ter inaugurado o marcador por Guima, que, em zona frontal à entrada da área, falhou a pontaria.

A etapa complementar foi mais interessante e viva, com o Covilhã a ser mais assertivo no ataque. Foi dos locais a primeira oportunidade, mas o guardião Mika impediu que André Almeida cabeceasse para golo aos 61’. Os locais dominavam, mas sem consequências práticas, e, como quem não marca sofre, a Académica aproveitou um mau atraso de David Santos para chegar à vantagem aos 72’, por Bouldini. O lateral fez um passe de cabeça mal calculado para Navacchio e deixou a bola à mercê do marroquino, que teve engenho para finalizar. Os covilhanenses mantiveram a toada ofensiva e alcançaram a igualdade dez minutos depois, na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta de Mike sobre Deivison. O capitão e melhor marcador da equipa, Gilberto, não desperdiçou e converteu o seu sexto penálti esta temporada.

A partida foi jogada com intensidade até ao apito final, mas o resultado já não se alterou, penalizando sobretudo os “estudantes”, que somaram o quatro encontro consecutivo sem ganhar e atrasaram-se na luta pelos lugares de promoção ao primeiro escalão do futebol profissional português. Este domingo, os serranos jogam em Chaves.

Académica – 1

Bouldini (62’)

SP. COVILHÃ – 1

Gilberto (82’, g.p.)

Estádio Santos Pinto, na Covilhã

Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Mike Moura (Fábio Vianna, 90’+03’), Guima (Mimito, 88’), Dias, Fabinho (Dani, 88’), Traquina, Sanca (Mayambela, 71’) e Mohammed Bouldini.

Treinador: Rui Borges

Sp. Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Jaime Simões, David Santos (Deivison, 71’), Gilberto, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (Inusah, 76’), Jean Felipe, Gleison (Enoh, 71’), Rui Areias (Leo Cá, 63’)

Treinador: José Bizarro

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para David Santos (40’), Guima (41’), Dias (80’), Mike (81’) e Gilberto (87’).

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal)

Árbitros assistentes: Marco Vieira e Carlos Covão