Sp. Covilhã com empate caído do céu

Quando tudo parecia perdido, o Sp. Covilhã conquistou um ponto na visita ao Vilafranquense em jogo da 23ª jornada da IIª Liga, disputado na segunda-feira em Rio Maior.

Os ribatejanos entraram melhor na partida e foram premiados com o golo aos 9’, através de uma grande jogada de Kady Borges. Mas a vantagem durou pouco tempo, já que os serranos empataram aos 15’, por Gleison, já depois de Gilberto, melhor marcador do Covilhã com sete golos, ter falhado um penálti ao permitir a defesa de Tiago Martins com as pernas. O jogo serenou e a igualdade perdurou até ao intervalo. Na segunda parte, os visitantes entraram melhor e a controlar a partida, mas a expulsão de Bernardo Martins, aos 55’, deitou por terra a estratégia covilhanense, que recuou no terreno e deixou o domínio do jogo por conta do Vilafranquense.

Neste período, o Sp. Covilhã sentia dificuldades para travar a pressão dos locais, que atacavam mais com o “coração” do que com a cabeça. Contudo, aos 76’, uma boa iniciativa de Jefferson pela direita, que culminou com um centro para a entrada da área, permitiu a André Claro rematar de primeira para recolocar os ribatejanos em vantagem. O golo teve o condão de espevitar os comandados de Bizarro, que foram atrás do prejuízo e viram os seus esforços premiados no último lance da partida, aos 95’, numa grande desconcentração da defesa do Vilafranquense aproveitada por Leó Cá para restabelecer a igualdade e divisão de pontos.

A meio da semana passada, o Covilhã derrotou o Académico de Viseu por 2-1 em jogo em atraso com golos de Jean Filipe (25′) e Gilberto (34′), enquanto o australiano Carter reduziu para os viseenses aos 36′. Os “leões da Serra” ocupam o 12º lugar da classificação e na próxima jornada recebem a Oliveirense, num encontro agendado para dia 16.

SP. COVILHÃ – 2



VIZELA – 2

Estádio Municipal de Rio Maior

Sp. Covilhã:

Leo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida (Filipe Macedo, 80’), Jaime Simões, David Santos, Gilberto (João Cardoso, 80’), Filipe Cardoso, Jean Filipe (N´Dao Lamine, 81’), Bernardo Martins, Deivison (Enoh, 44’) e Gleison (Leo Cá, 75’)

Treinador: José Bizarro

Vilafranqueses:

Tiago Martins, Marcos Vinicius, Sparagna (Diogo Izata, 75’), Diogo Coelho, Marco Grilo (Eric Veiga, 75’), Jefferson, Leonardo, Diogo Pinto (Gonçalo Santos, 88’), Kady Borges, Mbombo (André Claro, 65’) e Evandro Brandão

Treinador: João Tralhão

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para Sparagna (28’), Filipe Cardoso (45’+1’), André Almeida (80’) e Evandro Brandão (90’+4’). Cartão vermelho direto para Bernardo Martins (55’), Deivison (90’+5’) e André Claro (90’+6’).

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto)

Árbitros assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa