Sp. Covilhã celebra 97 anos esta terça-feira

O Sporting da Covilhã celebra 97 anos esta terça-feira e o seu presidente pediu que se crie «uma corrente positiva» para concretizar os objetivos do clube que milita na IIª Liga.

Numa mensagem divulgada na página na Internet dos serranos, José Mendes fala na construção da Academia e da última fase da requalificação do Estádio José Santos Pinto, cujas obras serão a executadas «consoante as realidades do clube».

«Hoje, dia de aniversário, quero pedir o apoio de todos os sócios, empresários e instituições da cidade, que se unam em torno do clube para que, com ajuda de todos, se concretizem estes sonhos, que são o futuro» do Sporting da Covilhã, escreveu o dirigente na nota. Para assinalar a efeméride, José Mendes esteve no Santos Pinto, na companhia de alguns diretores e funcionários, para içar a bandeira dos “leões da serra” e homenagear os sócios falecidos.