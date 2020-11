Sp. Covilhã “cai” com estrondo na Taça de Portugal

Histórico Salgueiros, que milita no Campeonato de Portugal, venceu 2-1 e infligiu a primeira derrota de Capucho no comando técnico dos serranos

O Sp. Covilhã foi surpreendentemente afastado da Taça de Portugal na segunda-feira ao perder 2-1 com o Salgueiros, do Campeonato de Portugal.

Os serranos passaram completamente ao lado da partida, disputada no Porto, onde o histórico emblema da Invicta se apresentou motivado e esforçado para conquistar a passagem à quarta eliminatória da “prova rainha” do futebol nacional. Os salgueiristas foram também os primeiros a derrotar os comandados de Nuno Capucho desde que este assumiu o comando técnico do Covilhã, no final de setembro. O Salgueiros inaugurou o marcador aos 2’, por Grinood, e o golo serviu para espevitar os visitantes, que empataram aos 24’, num cabeceamento certeiro de Deivison ao primeiro poste na sequência de um canto. Mas a formação nortenha soube resistir às investidas do Covilhã e voltou a marcar graças a um grande golo de Yannick Semedo, aos 37’, num vistoso remate de fora da área.

O Sp. Covilhã, oitavo classificado da IIª Liga, onde não perde há seis jornadas, foi para intervalo em desvantagem e no segundo tempo pouco fez com perigo para dar a volta ao marcador e lutar pelo apuramento. Com esta vitória, o Salgueiros é o nono clube do Campeonato de Portugal a seguir em frente na Taça de Portugal, depois de Torrense, Fontinhas, Anadia, Fafe, Olímpico do Montijo, Sporting de Espinho, Amora, União de Leiria. Já os covilhanenses podem agora dedicar exclusivamente ao campeonato e este domingo visitam a Académica, atual terceiro classificado, na 10ª jornada da IIª Liga.