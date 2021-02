Sp. Covilhã a três pontos da linha de despromoção

O Sp. Covilhã está numa situação complicada na IIª Liga após perder 1-0 no terreno do Cova da Piedade, em jogo da 19ª jornada disputado na segunda-feira. Sem ganhar desde 7 de novembro, os serranos caíram para o antepenúltimo lugar da classificação fruto de três derrotas, três empates e… três jogos em atraso, com 17 pontos, três acima da zona de despromoção.

A primeira parte foi de fraca qualidade e espelhou o mau momento das duas equipas, pois os locais ganhavam desde 6 de dezembro, enquanto o Covilhã, que não jogava para o campeonato há duas semanas, continua sem o fazer desde 7 de novembro. Os visitantes dominaram e tiveram mais posse de bola até ao intervalo, mas sem consequências no marcador. Neste período registo apenas de três remates sem perigo para cada lado. Aos 30’, Bernardo Martins podia ter marcado, mas rematou à figura de Facchini, enquanto, quatro minutos depois, os locais não souberam aproveitar um desentendimento entre Navacchio e Jaime Simões. Os covilhanenses continuaram a ter mais posse de bola no segundo tempo, só que sem eficácia no momento da finalização.

Quem aproveitou foi o Cova da Piedade, que, contra a tendência do jogo, criou as duas melhores oportunidades do encontro, em dois lances de bola parada consecutivos. Num livre lateral batido por Miguel Rosa, o avançado Blondell, de cabeça, obrigou Léo Navacchio a uma boa defesa para canto. Na sequência, aos 60’, Gonçalo Tavares bateu o canto para o primeiro poste, onde apareceu novamente o avançado venezuelano, emprestado pelos chilenos do Huachipato e que cumpriu a primeira metade da época no Arouca, a cabecear para o fundo das redes. Estava feito o resultado, que não sofreu mais alterações até ao apito final. Este sábado, o Sp. Covilhã recebe o Vizela, atual quarto classificado da IIª Liga.

COVA DA PIEDADE – 1

SP. COVILHÃ – 0

Estádio Municipal José Martins Vieira,

Laranjeiro (Almada)

Cova da Piedade:

Adriano Facchini, Gonçalo Tavares, Simão Júnior (Cristiano Gomes, 90’), Zarabi, Gonçalo Maria, Cícero (Cele, 73’), Robson (Bruno Alves, 90’), Pepo (Miguel Rosa, 46’), João Oliveira, Hugo Firmino e Blondell

Treinador: Mário Nunes

Sp. Covilhã:

Léo Navacchio, Jean Filipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (Inusah, 81’), Gilberto Silva (Areias, 74’), Enoh (João Cardoso, 62’), Gleison (Léo Cá, 74’) e Deivison (Wendel, 62’)

Treinador: Nuno Capucho

Ação Disciplinar:

Cartão amarelo para Cícero (33’), Adriano Facchini (82’), Zarabi (88’) e André Almeida (90’+2’)

Árbitro:

Marcos Brazão (AF Algarve)

Árbitros assistentes:

João Letras e Nuno Pires