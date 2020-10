Sofia Barroso Sá é campeã nacional amador

Sofia Barroso Sá acrescentou no passado fim de semana mais um título ao seu vasto currículo ao sagrar-se campeã nacional amadora durante o 87º Campeonato Nacional Absoluto, que decorreu em Espinho.

Foi a primeira vez que amadores e profissionais disputaram o título de campeão nacional absoluto, tendo a jovem golfista de Belmonte ficado a duas pancadas da vencedora, a profissional Leonor Bessa. No final do campeonato, Sofia Barroso Sá, da Associação Quinta do Lago, declarou que «ser campeã nacional amadora era um objetivo que tinha há ano e meio. Trabalhei bastante para isso e estou muito satisfeita por finalmente conseguir concretizar este grande objetivo». A atleta juntou este ano o título de campeã nacional de sub-16 aos dois campeonatos nacionais de sub-10, à taça nacional de sub-14, à Taça Mendes D´Almeida e à Taça da Federação Portuguesa de Golfe conquistados na sua carreira.