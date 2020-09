Slalom de Castelo Rodrigo adiado para 2021

O Slalom/ Sprint de Castelo Rodrigo, que tinha sido adiado para 10 de outubro devido à pandemia da Covid-19, foi cancelado e só regressará em 2021.

Organizada pelo Clube Escape Livre e pelo município de Figueira de Castelo Rodrigo, a prova integrava o calendário do Campeonato de Portugal de Perícias, mas não se realizará tendo em conta a decisão do Conselho de Ministros da última quinta-feira, de colocar o país em estado de contingência a partir do próximo dia 15. «Esta situação leva a que, por um lado, muitos dos preparativos para a prova não possam ser feitos e, por outro, e principalmente pela incerteza das medidas que venham a ser implementadas, não deixa margem de atuação aos organizadores», justificam os promotores em comunicado. Apesar desta contrariedade, os carros de alguns dos pilotos inscritos vão estar em exposição no centro comercial La Vie Guarda de 1 a 10 de outubro.