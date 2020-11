Seis equipas desistem do Distrital da Guarda

O Sp. Mêda, a AD Manteigas, o Sp. Paços da Serra, o Nespereira, o Vilanovenses e o Sp. Vilar Formoso não vão disputar o campeonato distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG), cujo início, previsto para este domingo, foi novamente adiado.

As desistências foram comunicadas ao longo da última semana com a justificação da pandemia da Covid-19. Os seis clubes consideram não estarem reunidas «as condições de segurança» para que a competição decorra. «Há decisões difíceis de se tomar, mas não devemos em momento algum ter receio de as assumir», sustentou a direção da Desportiva de Manteigas num comunicado partilhado na sua página de Facebook. Também o Sp. Mêda oficializou a desistência no domingo, numa assembleia-geral extraordinária, após dois casos de Covid-19 no plantel sénior. «A participação no campeonato distrital iria ser um fator de risco para todos os participantes, com repercussões no seio familiar, laboral e social de cada um dos intervenientes», justifica a direção, que também invoca a «impossibilidade de criar protocolos de controlo seguros, que envolvam a monitorização periódica de atletas, staff técnico e diretores de todas as equipas envolvidas».

Já a direção do Sp. Paços da Serra não participará no campeonato esta época por considerar «não se encontrarem reunidas as condições mínimas e adequadas» para tal. «Esta participação só faria sentido se fossem garantidas as condições de segurança dos jogadores, mas também a participação dos adeptos», escreve a direção do clube do concelho de Gouveia num comunicado partilhado nas redes sociais. A mesma decisão deverá tomar o vizinho CF Os Vilanovenses, de Vila Nova de Tazem, que convocou para esta quinta-feira uma assembleia-geral extraordinária para o efeito. Os sonhos e as expectativas para esta época não são compatíveis com a grandeza da responsabilidade que esta pandemia nos obriga a todos», escreve a direção na página de Facebook do clube, para quem «o amadorismo da competição não se coaduna com os riscos e as consequências de contágios».

Esta época o campeonato distrital da AF Guarda contava apenas uma divisão com 21 equipas repartidas por três séries formadas com base na proximidade geográfica. Ma estas desistências vão obrigar a associação distrital a reformular o modelo e o calendário da prova, decisão que deverá ter sido tomada esta terça-feira após o fecho desta edição. No futsal há apenas uma desistência já confirmada, a do Casal de Cinza (Guarda), que não conseguiu formar uma equipa sénior e também pondera não alinhar no Distrital de futebol de onze por considerar não estarem reunidas «as condições sanitárias para o início dos campeonatos». A direção do clube já propôs o adiamento das provas, mas a AF Guarda terá recusado.