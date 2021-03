Samuel Barata com a terceira melhor marca portuguesa de sempre nos 3.000 metros em pista coberta

Samuel Barata já é o terceiro melhor atleta português de sempre nos 3.000 metros em pista coberta.

A marca foi alcançada no sábado nos Europeus, em Torun (Polónia), onde o atleta natural da Bouça (Covilhã) bateu o seu recorde pessoal na distância com o tempo de 7m53s49’ na sua série de qualificação. Samuel Barata terminou na sexta posição e não se qualificou para a final, mas entrou diretamente para a história da modalidade logo atrás dos olímpicos Rui Silva e Luís Feiteira, já retirados. No conjunto das três séries, o jovem covilhanense terminou a competição no 16º lugar.