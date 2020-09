Samuel Barata com a melhor marca portuguesa da década nos 5.000 metros

O covilhanense Samuel Barata conseguiu este fim de semana o melhor tempo português nos 5.000 metros da última década.

Na Bélgica, o atleta do Benfica correu a distância em 13m39s94’ e bateu o seu recorde pessoal de 2016 (13m56s43’), fazendo a corrida mais rápida de um português nos últimos dez anos. A marca foi realizada no Meeting KBC Nacht, em Heusden-Zolder, onde ganhou a corrida B dos 5.000 metros e deixou o segundo classificado, o belga Steven Casteele, a mais de sete segundos. O corredor natural da Bouça (Covilhã) fez o sexto tempo da prova na competição belga e logrou o melhor registo luso desde os 13m39s45’ de Yousef el Calai, então na Conforlimpa, em 2010. Samuel Barata é o atual campeão nacional de estrada, título obtido em janeiro, no Jamor (Oeiras), ao finalizar os dez quilómetros da corrida em 29m31s. É também o detentor da melhor marca do ano nos 3.000 metros com o tempo de 8m01s05’ obtido no passado 15 de agosto no Campeonato Nacional da Iª Divisão.