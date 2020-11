Salgueiros elimina Sp. Covilhã da Taça de Portugal

O Sp. Covilhã caiu com estrondo na terceira eliminatória da Taça de Portugal ao perder 2-1 no Porto com o histórico Salgueiros, do Campeonato de Portugal.

Os nortenhos inauguraram o marcador logo no primeiro minuto do encontro por Grinood, mas os serranos empataram aos 24′ por Deivison. Foi sol de pouca dura, já que o Salgueiros marcou novamente aos 37′, num vistoso remate de fora da área de Yannick Semedo. Em vantagem ao intervalo, os portuenses controlaram o resto da partida perante um adversário sem reação e muito permissivo. Esta foi a primeira derrota de Nuno Capucho desde que chegou ao clube.