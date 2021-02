Rui Coelho junta título dos 5.000 metros marcha em pista coberta

Rui Coelho (CA Seia) sagrou-se, no sábado, campeão nacional dos 5.000 metros marcha em pista coberta nos Nacionais disputados em Braga, numa organização da Federação Portuguesa de Atletismo, com o apoio da Associação de Atletismo e da Câmara de Braga.

O marchador cortou a meta com o tempo de 21m19s52’, deixando o segundo classificado a mais de 23 segundos. A competição correu de feição ao clube de Seia, que conquistou ainda uma medalha de bronze graças ao terceiro lugar do sub-23 Ericsson Tavares nos 400 metros com a marca de 48s41’. Por sua vez, o sub-23 Tiago Rocha foi quarto classificado nos 60 metros barreiras, que terminou em 8s53’. Este foi o segundo título nacional de Rui Coelho em 2021 e junta-se ao de campeão dos 50 quilómetros, conquistados em janeiro, quando também foi terceiro nos 35 quilómetros. Já em dezembro, o marchador do CA Seia tinha sido vice-campeão nacional dos 20 quilómetros.

Por sua vez, o covilhanense Samuel Barata (Benfica) foi vice-campeão nacional de 3.000 metros e conseguiu os mínimos para os Europeus, que vão decorrer na Polónia, em março, com um novo recorde pessoal na distância de 7m57s63’.