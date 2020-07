Ricardo Teodósio terceiro em Rali de Castelo Branco

Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) venceu o Rali de Castelo Branco, a segunda prova do Campeonato de Portugal de ralis que decorreu no passado fim de semana. O piloto de Santo Tirso conta agora 18 pontos de vantagem sobre a concorrência.

Armindo Araújo foi o mais rápido em duas das sete especiais da prova albicastrense, que liderou desde o início, e terminou com o tempo de 54m53s2’ e 7s3’ de vantagem sobre o segundo classificado, o antigo companheiro de equipa, Bruno Magalhães (Hyundai), e 43 segundos sobre o atual campeão nacional, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), piloto da ARC Sport, de Aguiar da Beira (na foto). O trio ocupa os primeiros lugares do Nacional, com Armindo Araújo a totalizar 68,51 pontos, contra 50,80 de Bruno Magalhães e 39,76 de Ricardo Teodósio. Em Castelo Branco, o açoriano esteve longe do seu ritmo habitual e lidou com problemas de falta de potência no Skoda nos dois últimos troços. «O resultado acaba por ser bom para o campeonato, que só vai terminar daqui a cinco provas, no Algarve. Os sustos de sábado, mais o problema da falta de potência na parte final da prova, impediram um melhor resultado, que nos obriga a ter mais andamento nas próximas provas», afirmou Ricardo Teodósio no final.

Por sua vez, Armindo Araújo declarou que «fizemos um bom teste antes do rali, mas não sabíamos como estaríamos posicionados em relação aos nossos adversários. Senti-me sempre bem com o Skoda e estamos muito contentes com este triunfo». A ARC competiu com mais dois carros pilotados por Miguel Correia e Paulo Neto. A próxima prova é o Rali da Madeira e realiza-se entre 6 e 8 de agosto.