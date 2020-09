Rali do Caldeirão cancelado

A secção de desportos motorizados do Guarda Unida Desportiva (GUD) anunciou o cancelamento do Rali do Caldeirão, que devia decorrer este domingo e foi adiado para 2021.

Os organizadores consideram «não haver condições para a sua realização» no atual contexto de pandemia, apesar de haver regulamento e um plano de contingência que deriva das diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Além disso, verificou-se também que «a maioria dos pilotos interessados em participar não dispunha de navegador e/ ou viatura adequada à prova, obrigatório nesta modalidade do desporto automóvel», acrescenta o GUD. O Rali do Caldeirão é uma competição de regularidade “sport plus” organizada em parceria com a Câmara da Guarda num percurso cronometrado de 4,130 quilómetros da EN338, entre a barragem homónima e o cruzamento dos Meios/ Trinta. O GUD confirmou também o adiamento das Perícias da Guarda e da Mêda, bem como o Drag Racing programado para o aeródromo de Seia.