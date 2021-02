Portugal com os melhores resultados de sempre no Mundial de Esqui

Portugal obteve os melhores resultados de sempre nos Campeonatos do Mundo de Esqui Alpino, que terminaram no domingo em Cortina D’Ampezzo (Itália).

O covilhanense Ricardo Brancal foi 35º no slalom e 60º no slalom gigante, enquanto o luso-descendente Baptiste Aranjo foi 35º na prova de slalom e não terminou a competição do slalom gigante. Por sua vez, Vanina Guerillot, também luso-descendente, não participou no slalom gigante devido a uma lesão nas costas e não terminou a descida do slalom feminino por falhar uma porta na segunda manga – na primeira tinha feito o 44º tempo. Para o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), o covilhanense Pedro Farromba, foram alcançados «excelentes resultados ao longo da competição, com alguns percalços pelo meio, mas que revelam o trabalho que tem vindo a ser realizado e que representam uma evolução bastante positiva que nos permite antever grandes resultados no futuro». Recorde-se que o atual selecionador nacional é Sérgio Figueiredo, natural da Covilhã.