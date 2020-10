Pista de atletismo do estádio municipal de Seia homologada

A Associação de Atletismo da Guarda anunciou que a pista do estádio municipal de Seia já foi homologada e volta a cumprir os requisitos da Associação Internacional das Federações de Atletismo para a realização de competições.

O equipamento foi alvo de obras de beneficiação, que incluíram a substituição de parte do piso sintético, a instalação de uma nova “gaiola” de lançamentos e a repintura do piso. Além destes trabalhos, o município serrano aproveitou para instalar um novo sistema de cronometragem eletrónica. O investimento rondou os 190 mil euros e foi comparticipado em 113.594 euros pelo Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais. Instalada no complexo desportivo municipal da Quinta da Nogueira, a pista de atletismo de Seia foi inaugurada em 2003 com a realização dos Campeonatos de Portugal da modalidade e esteve homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo até 2011.