Nuno Morais em grande evita nova goleada ao Vila Cortês

O Vila Cortês do Mondego continua sem pontuar no Campeonato de Portugal e no último domingo averbou mais uma derrota, a 12ª consecutiva, em Aveiro com o histórico Beira-Mar.

Os alvinegros venceram por 3-0 e dominaram do princípio ao fim o encontro da 15ª jornada da série D, tendo inaugurado o marcador aos 12’, na sequência de um canto. Concentrada na defesa, a equipa do concelho da Guarda deu luta até ao intervalo e, aos 36’, Nuno Morais ainda desviou para canto um remate que levava selo de golo. O Vila Cortês iniciou o segundo tempo a ameaçar a baliza aveirense, mas ficou ainda mais limitado aos 55’, com a expulsão de António Conceição, que viu o vermelho direto após entrada mais dura sobre um adversário. Em inferioridade numérica, a tarefa dos visitantes complicou-se ainda mais perante Beira-Mar a precisar de ganhar.

Pouco depois, o guardião Nuno Morais voltou a estar em destaque com uma grande defesa a remate de fora da área de Romário. No entanto, a pressão dos locais intensificou-se e, aos 69’, marcaram o segundo golo. O terceiro surgiu sete minutos depois e, antes do apito final, o Beira-Mar, que também ficou reduzido a 10 unidades, desperdiçou uma grande penalidade. Neste encontro com transmissão em direto no Canal 11 o Vila Cortês alinhou com Nuno Morais Rafa (Rui Santos, 79’), António Conceição, João Oliveira, Miguel Hortelão, André Barra, Carvalheiro (Ricardo Quelhas, 73’), Moutinho, Hugo Vaz (Teles, 79’), Sete e André Jesus (Diogo Curto, 64’).

Esta quarta-feira os comandados de Rui Nascimento, que são últimos com três pontos, acertam calendário recebendo o Lusitano de Vildemoinhos, penúltimo classificado (20h30). O jogo em atraso é referente à 8ª jornada.