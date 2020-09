Melhores marcas do ano para Rui Coelho e Samuel Barata

Rui Coelho (CA Seia) é o detentor da melhor marca do ano nos 10 km marcha com o registo de 44m34s, obtidos no início do ano em Leiria.

A lista dos atletas nacionais que se destacaram, até agora, nas pistas foi divulgada na semana passada pela Federação Portuguesa de Atletismo. Outro recorde foi obtido no passado dia 15 de agosto pelo covilhanense Samuel Barata (Benfica) nos 3.000 metros do Campeonato Nacional da Iª Divisão, em Lisboa, prova que venceu com o tempo de 8m01s05’.

Rui Coelho é o atual campeão distrital de marcha da Associação de Atletismo da Guarda após vencer o XXº Grande Prémio de Marcha Atlética “Memorial Carlos Amaral”, realizado em Celorico da Beira em dezembro do ano passado, com a marca de 46m51s. Já no final de fevereiro último sagrou-se vice-campeão nacional dos 5.000 metros marcha em pista coberta com o tempo de 20m55s10’ e em agosto conquistou o segundo lugar nos 3.000 metros marcha (12m28s81’) nos Nacionais de atletismo. Por sua vez, Samuel Barata é o atual campeão nacional de estrada, título obtido em janeiro, no Jamor (Oeiras), ao finalizar os dez quilómetros da corrida em 29m31s.