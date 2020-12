Mário Patrão desiste do Rali Dakar

O senense Mário Patrão (KTM) desistiu de participar na edição de 2021 do Rali Dakar, que começa a 2 de janeiro na Arábia Saudita, por estar a recuperar de uma fratura do fémur contraída no início deste mês.

«Estou fora do Dakar 2021! É muito revoltante e triste depois de um ano de preparação e teres tudo pronto para iniciar e seres obrigado a assistir à distância. Fiz tudo o que era possível para tentar recuperar, mas esse tudo foi pouco para a lesão em causa», anunciou o piloto de Paranhos da Beira nas redes sociais.

Mário Patrão ia competir na categoria MalleMoto, sozinho e sem direito a qualquer tipo de assistência, na 43ª edição da mais emblemática prova de todo o terreno do mundo. O Rali Dakar termina a 15 de janeiro após 7.650 quilómetros de especiais cronometradas no deserto da Arábia Saudita.