Luís Venâncio, Tiago Costa e Ana Costa são os vencedores da Invernal de BTT “Cidade da Guarda”

A edição mais invulgar de sempre da Invernal de BTT “Cidade da Guarda” terminou na sexta-feira.

Devido à pandemia da Covid-19 e para evitar a concentração de participantes num só dia, os betetistas tiveram este ano a possibilidade de fazer os percursos da maratona (70 quilómetros) e da meia-maratona (30 quilómetros) entre 24 de outubro e 27 de novembro com recurso ao GPS. No final os percursos foram validados pela organização, a cargo do Clube de Montanhismo e da Câmara da Guarda, com vista à classificação final. Os vencedores foram conhecidos no domingo, tendo Ana Costa (individual) ganho a meia-maratona feminina, que teve três participantes. Em masculinos a vitória foi para Tiago Costa (individual). Já Luís Venâncio, do Clube de Montanhismo da Guarda, venceu a maratona. Segundo a organização, houve 232 inscritos, mas apenas 60 betetistas correram a meia-maratona e 26 a maratona, tendo sido validados 83 percursos.