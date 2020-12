O Penta Clube da Covilhã esteve presente no último domingo no Campeonato Nacional de Tiro, realizado no Jamor, em Oeiras.

O clube esteve representado por Juliana Guerreiro, que se estreou neste tipo de competições na arma de pistola a ar comprimido a 10 metros. A jovem covilhanense alcançou o segundo lugar no escalão de juniores e falhou a final absoluta por escassos sete pontos, tendo terminado na 11ª posição da classificação geral, com 513 pontos.