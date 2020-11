Futebol em serviços mínimos na Guarda

Houve apenas cinco jogos no campeonato distrital de onze e dois encontros no futsal após a desistência do GD Mêda

O Campeonato Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) começou no domingo “amputado” por muitas desistências, a última das quais protagonizada pelo Vilanovenses.

O clube de Vila Nova de Tazem (Gouveia) – que ainda constou do calendário reformulado pela AFG – confirmou na passada quinta-feira, em assembleia-geral extraordinária, que não vai competir esta época. Aprovada por unanimidade, a decisão foi justificada pela direção dos azuis com a pandemia da Covid-19, uma vez que o Vilanovenses foi «dos primeiros clubes» a ter casos positivos. «Devido a essa situação foram vários os jogadores que puseram em causa a participação no campeonato, com receio que o mesmo voltasse a suceder», refere o emblema de Vila Nova de Tazem, acrescentando que «a responsabilidade civil que qualquer dirigente tem na sociedade, e perante uma situação pandémica como esta, é muito superior à parte desportiva de um clube».

Outro motivo é a ausência de receitas para fazer face aos compromissos com atletas e funcionários, bem como com as obras de reabilitação dos balneários e da iluminação do relvado. Em comunicado, a direção anunciou ainda que a equipa sénior voltará na próxima época «caso a situação pandémica esteja controlada». Além de Os Vilanovenses, desistiram o Sp. Mêda, AD Manteigas, AD São Romão, Sp. Paços da Serra, ARD Nespereira e Sp. Vilar Formoso, conforme O INTERIOR noticiou na última edição. Em termos competitivos, no domingo houve cinco jogos na primeira jornada do Distrital, este ano com 15 equipas divididas por duas séries.

Na série A, Foz Côa e Aguiar da Beira empataram 1-1 e o Vila Franca das Naves venceu 3-0 na receção ao Freixo Numão, tendo folgado o Gouveia na sequência da desistência do Vilanovenses. O jogo Fornos de Algodres-Trancoso foi adiado para 13 de janeiro. Na série B, o Guarda FC foi ganhar 2-1 a Casal de Cinza, o Sp. Celoricense venceu 3-1 no terreno do Sp. Sabugal e o Guarda Desportiva derrotou o Soito por 2-0. O encontro Estrela Almeida-Os Pinhelenses joga-se a 8 de dezembro. O campeonato prossegue este domingo.

GD Mêda também desiste no futsal

Também o início do Distrital de Futsal ficou marcado pela desistência do GD Mêda à última da hora. A equipa devia defrontar o CF Sabugal A, mas não jogou porque suspendeu «preventivamente» toda a atividade desportiva presencial.

A decisão surge na sequência da Mêda integrar a lista dos concelhos de elevado risco de transmissão da Covid-19 e, consequentemente, da autarquia ter proibido a utilização do pavilhão municipal. Em comunicado publicado nas redes sociais, a direção considera que o clube está «objetiva e absolutamente» impossibilitado «de forma temporária» de participar nas competições desportivas. E acrescenta: «A saúde dos nossos atletas e das respetivas famílias, bem como de todos os cidadãos deste concelho, constitui uma preocupação para esta associação». Sem o GD Mêda e o Casal de Cinza, o campeonato começou no sábado com apenas dois jogos. O Sp. Sabugal perdeu 5-4 em São Romão com a Escola Desportiva Carlos Franco e o Sameiro “B” foi ganhar 6-1 ao pavilhão do CF Sabugal “B”. A partida entre o Aguiar da Beira e o Lameirinhas foi adiada.