Futebol: Aguiar da Beira sorteado para a Taça de Portugal

O Aguiar da Beira é o terceiro representante do distrito da Guarda na próxima edição da Taça de Portugal, que deverá iniciar-se no final de setembro.

O clube foi apurado num sorteio realizado pela Associação de Futebol da Guarda, na semana passada, entre três das quatro equipas que deveriam disputar as meias-finais da Taça de Honra da AF Guarda quando a competição foi suspensa devido à Covid-19. Foram eles o Vilanovenses, o Soito e o Aguiar da Beira, enquanto o Sp. Mêda já tinha sido indicado como representante do campeonato distrital. O método escolhido foi muito criticado, o que levou a associação a justificar a opção «com base no recebido pela FPF» e indicar um representante da taça distrital e outro do campeonato distrital. Além do Sp. Mêda e do Aguiar da Beira, o distrito da Guarda será também representado pelo Vila Cortês do Mondego, que esta época vai disputar o Campeonato de Portugal a convite da AFG após a recusa do Mêda e do Manteigas, primeiro e segundo classificados do Distrital da Iª Divisão aquando da suspensão da prova.