Encontro Nacional do Árbitro Jovem decorreu na Cova da Beira

O Fundão e a Covilhã acolheram no último fim de semana o XIXº Encontro Nacional do Árbitro Jovem (ENAJ), o mais importante evento da arbitragem de formação nacional.

A iniciativa envolveu cerca de uma centena de jovens árbitros com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos. A edição deste ano contou com a participação de alguns dos mais prestigiados árbitros e ex-árbitros portugueses, como, Artur Soares Dias, Hugo Miguel, Luís Godinho ou Duarte Gomes, na área do futebol; António Cardoso e José Gomes, na área do futsal; e, na área do futebol de praia, Francisco Costa. O encontro ficou marcado por uma homenagem a Carlos Xistra, Jorge Sousa e Jorge Cruz, que este ano terminaram a sua carreira. Após várias sessões técnico-práticas, os participantes foram sujeitos a um processo avaliativo tendo em vista a seleção de 12 elementos para integrar um projeto pioneiro de “coaching” a desenvolver esta época. O encontro foi organizado pela Associação Profissional de Árbitros de Futebol (APAF), com a colaboração da Associação de Futebol de Castelo Branco, IPDJ, FPF e Câmaras do Fundão e Covilhã.