Desporto universitário: Cancelados Nacionais que deviam decorrer na Covilhã e Fundão

A Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) anulou a realização dos Campeonatos Nacionais Universitários, inicialmente agendados para estes dias e depois adiados para 18 a 29 de maio na Covilhã e no Fundão.

A organização, a cargo da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, com o apoio daquelas duas autarquias, assumiu na semana passada que «não estão reunidas as condições para retomar até final do presente ano letivo as competições oficiais universitárias que se encontram por realizar relativamente ao calendário desportivo 2019-20». Num comunicado enviado a O INTERIOR, o grupo de trabalho criado pela FADU para analisar a situação sublinha que a «remarcação de provas oficiais carece de informações mais concretas das autoridades competentes e das próprias instituições de ensino superior, relativamente ao período em que serão retomadas as aulas e abertas as instalações, bem como a data de início do próximo ano letivo». Na ausência de certezas, a organização anuncia que «até final deste ano letivo não serão retomadas as competições oficiais universitárias».