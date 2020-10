David Rodrigues cai dois lugares na Volta a Portugal

David Rodrigues terminou a quinta etapa da Volta a Portugal na 60ª posição e caiu dois lugares na geral individual, sendo agora 19º, a 7m10s do camisola amarela Amaro Antunes (W52-FC Porto).

O ciclista guardense cortou a meta 1m14s depois do vencedor, o irlandês Daniel Maclay (Arkea Samsic), que foi mais rápido do sprint final em Águeda. Esta sexta-feira o pelotão ligou Oliveira do Hospital a Águeda, ao fim de 176,3 quilómetros.

Amanhã, os ciclistas partem das Caldas da Rainha rumo a Torres Vedras e vão rolar 155 quilómetros na sexta etapa.