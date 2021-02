Clubes podem candidatar-se ao PRID até dia 22

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) tem a decorrer até dia 22 deste mês o período de candidaturas à quinta edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID).

Trata-se de uma iniciativa destinada a clubes e associações desportivas, através da qual se pretende melhorar as condições de prática desportiva, promovendo a modernização e a reabilitação do parque desportivo de base local. As despesas elegíveis abrangem intervenções diversificadas relacionadas com a renovação, reabilitação e conservação de instalações desportivas. Mais informações em: https://ipdj.gov.pt/programa-de-reabilitacao-de-instalacoes.