Circuitos de BTT do concelho novamente homologados pela Federação

A Federação Portuguesa de Ciclismo renovou a homologação dos circuitos de BTT do concelho do Sabugal, que estão integrados na rede Cyclin’Portugal desde 2014.

Os trilhos raianos obtiveram a classificação de 4,5 em 5, com um total de 306 quilómetros sinalizados, quatro níveis de dificuldade, oito percursos diferentes e duas estações de serviço. No seu relatório, a federação destaca «a limpeza e manutenção dos percursos, a boa distribuição e colocação da sinalética, boa oferta em termos de pontos de água, comércio, cafés, restaurantes, com a passagem constante em localidades do concelho». Realça também a «paisagem magnífica» do município e a «boa escolha dos percursos para maior oferta aos utilizadores». Os circuitos de BTT estão disponíveis em cm-sabugal.pt/…/turismo-cultura-l…/desporto/btt/ .