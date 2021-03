Centro de Atletismo de Seia quinto nos Nacionais de Clubes em pista coberta

O Centro de Atletismo de Seia (CAS) foi quinto classificado no grupo A dos Nacionais de Clubes em pista coberta, que decorreu em Pombal no fim de semana.

Este ano, devido à pandemia, o campeonato foi dividido em dois grupos, realizando-se nos próximos dias 27 e 28 as provas do grupo B, no qual vão alinhar as equipas masculina e feminina da ACR Senhora do Desterro, de São Romão (Seia). Os campeões nacionais só serão conhecidos no último dia. Nesta primeira jornada, os senenses tiveram uma prestação modesta, mas, individualmente, registaram-se alguns resultados interessantes. Foi o caso de Ericsson Tavares (na foto), que venceu as provas de 60 e 400 metros, com os tempos de 7s18’ e 48,77s, recorde pessoal, respetivamente. Rui Coelho foi segundo nos 5.000 metros marcha com a marca de 20m38s81’, tal como Hélio Vaz nos 60 metros barreiras com 8s21’, que ficou a um centésimo da vitória.

Outros atletas em destaque foram Vítor Rodrigues, terceiro lugar no lançamento do peso com 14,22 metros, Filipe Rosa, quarto nos 800 metros (1m58s34’), enquanto a estafeta do CAS foi segunda nos 4×400 metros em 3m22s99’. Rodrigo Figueiredo terminou os 3.000 metros na quinta posição (8m46s80’), Alexandre Venâncio foi sexto nos 1.500 metros (4m04s29’), a mesma posição alcançada por Isaac Lopes no triplo salto (12,73 metros), que foi sétimo no comprimento (6,39 metros). Por sua vez, Gonçalo Lopes foi sétimo no salto com vara (3,95 metros) e o ainda júnior Gonçalo Cardoso foi oitavo no salto em altura, com 1,80 metros.

Nesta primeira jornada dos Nacionais de clubes, o Sporting confirmou o favoritismo ao vencer em masculinos e femininos. Recorde-se que o Benfica recusou competir alegando falta de segurança relativamente à Covid-19.