Capucho sucede a Faquirá no comando técnico do Sp. Covilhã

Nuno Capucho é o técnico que se segue no banco do Sp. Covilhã, que despediu Daúto Faquirá na quarta-feira após três derrotas consecutivas no arranque da IIª Liga.

O novo treinador de 48 anos deverá fazer a sua estreia este sábado (11 horas), na receção ao Varzim. Capucho estava sem clube, tendo orientado o Varzim e o Mafra na época 2018-2019.

Antes treinou várias equipas da formação e a principal do Rio Ave. Como jogador, Nuno Capucho destacou-se no Sporting, Vit. Guimarães e FC Porto, somando 34 internacionalizações pela seleção.