Capucho rescindiu com o Sp. Covilhã

Nuno Capucho já não é treinador do Sp. Covilhã. O técnico rescindiu com o clube serrano, onde chegou em setembro do ano passado sucedendo a Daúto Faquirá, e já não orientou o treino desta terça-feira.

A saída da equipa técnica foi confirmada pela direção dos covilhanenses, que, em comunicado publicado na sua página oficial, agradece «todo o profissionalismo de todos, enaltecendo o carácter, e deseja muita sorte e sucessos profissionais».

A derrota no terreno do Cova da Piedade, na segunda-feira, e a exibição da equipa terão sido a “gota de água” para Capucho, que criticou o desempenho dos jogadores.