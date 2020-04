Campeonatos distritais de futebol da Guarda terminam sem campeões e despromoções

A direção da Associação de Futebol da Guarda (AFG) decidiu dar por concluídas todas as competições distritais, que no momento da suspensão ainda não tivessem sido finalizadas, não havendo esta época campeões ou vencedores das provas. Também não haverá despromoções no Distrital da Iª Divisão.

A decisão surge no seguimento da deliberação da Federação Portuguesa de Futebol, que determinou a conclusão de todas as competições seniores nacionais. «A AF Guarda entende que continuam a não estar reunidas as condições de saúde pública para que os clubes possam treinar e competir em segurança. Por outro lado, vigora em Portugal o estado de emergência, pelo menos, até ao dia 17 de abril, sendo possível a sua prorrogação, sendo imprevisível antever quando e se tais condições de saúde pública estarão reunidas ainda durante esta época desportiva», lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira.