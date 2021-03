Braga e Benfica na final da Taça de Portugal 2020/2021

Após eliminarem respectivamente o FC Porto e o Estoril nas meias-finais, Sporting Clube de Braga e Sport Lisboa e Benfica disputam o embate decisivo na Taça de Portugal, marcado para dia 23 de maio no Estádio do Jamor. Curiosamente, estes dois emblemas com grande tradição no futebol português, irão protagonizar uma final inédita, desde a criação da Taça na temporada de 1938/1939.

Os Guerreiros do Minho chegam à final da prova pela 7ª vez, tendo já averbado 2 títulos em 6 finais. No percurso rumo à decisão, os Bracarenses superaram o Trofense, o CO do Montijo, o União Torreense e o Santa Clara, antes de surpreenderem o FC Porto nas meias-finais a duas mãos (1-1 na Pedreira e 2-3 no Dragão). A formação liderada por Carlos Carvalhal tem agora a oportunidade de igualar os feitos de 1966 e 2016.

Por sua vez, as Águias, estão mais habituadas a vingar nesta competição, sendo recordistas com 26 conquistas, sem falar nas 11 finais perdidas. Esta será a 38ª decisão do Benfica, que afastou o Paredes, o Vilafranquense, o Estrela e o Belenenses antes de deixar pelo caminho o Estoril nas semifinais, com duas vitórias (1-3 no Coimbra da Mota e 2-0 na Luz). Destaque para o facto de todas as unidades mais avançadas do Benfica terem marcado neste duplo compromisso (Nuñuez 2 vezes, Seferovic, Ramos e Waldschmidt).

Se o peso dos nomes indicaria que o Benfica partisse como favorito nesta final, em boa verdade, desde 2020, o histórico confrontos é completamente favorável ao Braga, com 3 vitórias em 3 jogos! Aliás, a questão do favoritismo encarnado divide os especialistas, olhando para a época bastante aquém dos encarnados, e pelo futebol de qualidade dos arsenalistas, que fez mesmo Sérgio Conceição afirmar, há dias, que o Braga é a “melhor equipa a jogar em Portugal”.