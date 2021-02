Bernardo Martins e Wendel Silva são reforços do Sp. Covilhã

Bernardo Martins é o segundo reforço de Inverno do Sp. Covilhã por cedência do Paços de Ferreira, da Iª Liga, para jogar até final da temporada no clube beirão.

Também conhecido por Benny, o médio ofensivo de 23 anos volta a ser emprestado pelos “castores” a um clube da IIª Liga, depois de na fase final da época passada ter representado o Desportivo de Chaves, onde jogou cinco partidas até à interrupção do campeonato devido à pandemia. Formado no FC Porto, Bernardo Martins passou ainda por clubes como Leixões, Pedras Rubras e Benfica B, antes do ingresso no Paços de Ferreira, onde em época e meia alinhou apenas em nove jogos. O jogador chegou a ser apresentado no Académico de Viseu na reabertura do mercado de transferências, mas o empréstimo não se efetivou. No fecho do mercado, o Sp. Covilhã assegurou também a integração do avançado Wendel Silva, por empréstimo do Leixões até final da época. O brasileiro de 20 anos fez a formação no Flamengo e realizou pelo clube de Matosinhos oito jogos em três competições diferentes (sub-23, IIª Liga e Taça de Portugal), mas não marcou qualquer golo.

O Sp. Covilhã joga esta quarta-feira com o Penafiel no fecho da 18ª jornada da IIª Liga e viu o seu jogo com o Mafra adiado para 18 de fevereiro. A partida da 13ª jornada esteve agendada para a passada quinta-feira, mas não se realizou devido ao nevoeiro persistente na zona do estádio municipal José Santos Pinto.