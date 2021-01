O Sp. Covilhã empatou a uma bola este domingo na receção ao Benfica B, em jogo da jornada 15 da IIª Liga.

Os locais estiveram a perder desde os 65′ e conseguiram o empate já no período de compensação, com Areias (na foto) a marcar aos 95′, último minuto do jogo.

O Covilhã é 12º classificado, com 16 pontos.