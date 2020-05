Atletismo: Meia Maratona de Belmonte virtual juntou 300 atletas

Pela primeira vez, a Meia Maratona de Belmonte aconteceu de forma virtual com os atletas a correrem sozinhos, no domingo, os 10 e 12 quilómetros da prova.

O desafio tinha sido lançado pelos atletas Romeu Afonso e Hélio Costa, do CCDR Colmeal da Torre, e atraiu mais de 300 participantes de vários países. Entre eles, destaque para Samuel Barata (campeão nacional de Estrada), Bruno Paixão (ex-campeão nacional de Maratona) e João Oliveira, um dos melhores ultramaratonistas do mundo. Segundo a organização, cerca de 60 por cento dos atletas participaram nos 10 quilómetros e «mais de cem» na meia maratona. Apesar de correrem sozinhos, alguns atletas conseguiram tempos dignos de registo, caso de Bruno Paixão, Samuel Barata, Hugo Moreira, Filipe Costa e Filipe Guerra que concluíram os 21 quilómetros abaixo da 1h20. Em femininos a guardense Sabina Neca, Tânia Cruz e Luz Paulo foram as melhores. Na distância mais curta destacaram-se Alexandre Venâncio, Diogo Salvado, Ricardo Opinião, Pedro Amaro e Paulo Neto, com tempos abaixo dos 40 minutos, enquanto Gabriela Santos, Carolina Fonseca e Margarida Sá foram as melhores entre as senhoras.

Inédita foi também a participação de Amaro Teixeira. De manhã correu os 10 quilómetros com um tempo no top 15 e de tarde realizou os 21 quilómetros a marchar, tendo conseguido um tempo que lhe permitiria ficar entre os vinte primeiros da corrida.