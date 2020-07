Arbitragem: Xistra despediu-se dos relvados

Carlos Xistra despediu-se dos relvados na penúltima jornada da Iª Liga, disputada no passado dia 20, no jogo entre o FC Porto e Moreirense.

O árbitro, de 46 anos, acabou o encontro e tirou a camisola, trazendo por baixo outra com a mensagem “Obrigado família e amigos”. Visivelmente emocionado, o covilhanense foi cumprimentado e abraçado por vários elementos das duas equipas. «É um misto de sensações, muita nostalgia de 28 anos de carreira, mas ao mesmo tempo uma sensação de dever cumprido. Dei sempre o meu melhor e tentei acertar todas as decisões. Evidentemente que nem sempre foi assim, queria acertar muitas mais. O problema é que nós, quando erramos, é sempre em benefício de uns, enquanto os jogadores só erram contra si», afirmou Carlos Xistra no final da partida em declarações à Sport TV. Na sua opinião, «é importante que as pessoas percebam que as equipas de arbitragem tentam sempre dar o melhor».

«Nenhum árbitro é masoquista e maquiavélico ao ponto de querer ser notícia, porque isso só acontece quando corre mal. Queremos ser ainda melhores, mais competentes, ajudar o futebol português a evoluir, mas erramos como os jogadores erram», sublinhou, desafiando os jovens a seguir a carreira da arbitragem. Carlos Xistra deixou ainda subentendido que irá provavelmente abraçar um novo desafio a nível institucional, mas não adiantou mais pormenores. O ex-árbitro internacional sempre pertenceu aos quadros da Associação de Futebol de Castelo Branco e atingiu o limite de idade. Carlos Xistra iniciou a carreira na época 1992/93 e esteve sempre nas competições profissionais nas últimas vinte temporadas, tendo apitado 953 jogos, dos quais 276 na I Liga.